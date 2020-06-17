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Çakırbeyli Pazarı yeni çehresi ile bu Pazar kurulacak

AYDIN HABERLERİ  | 17.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde Pazar günleri kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çakırbeyli Pazarı yeni çehresiyle 21 Haziran Pazar günü yeniden kurulacak.Pazar yeri düzenleme çalışmaları nedeniyle bir süredir kurulmayan pazar tezgahları, kısa bir aradan sonra yeniden renkleniyor.Yeni düzeni ile hijyen standartlarına uygun, daha modern ve tek tip tezgah standardıyla görsel bir bütünlüğün sağlandığını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “ Pazarımızın yeniden düzenlenmesi sebebiyle kısa bir ara vermiştik.

Çakırbeyli Pazarı yeni çehresi ile bu Pazar kurulacak

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde Pazar günleri kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çakırbeyli Pazarı yeni çehresiyle 21 Haziran Pazar günü yeniden kurulacak.
Pazar yeri düzenleme çalışmaları nedeniyle bir süredir kurulmayan pazar tezgahları, kısa bir aradan sonra yeniden renkleniyor.
Yeni düzeni ile hijyen standartlarına uygun, daha modern ve tek tip tezgah standardıyla görsel bir bütünlüğün sağlandığını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “ Pazarımızın yeniden düzenlenmesi sebebiyle kısa bir ara vermiştik. Hazırlıklarımızı tamamladık. 21 Haziran Pazar günü pazarımızı yeniden halkımızla buluşturacağız. Çakırbeyli pazarı yepyeni çehresi ile eski günlerdeki gibi renkli görüntülere sahne olacak. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etme şartı ile tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

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Çondur Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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