YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çakırlar Mevki Cami vatandaşlar tarafından imece usulü yenilendi

Çakırlar Mevki Cami vatandaşlar tarafından imece usulü yenilendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.12.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme yardımı yapılan İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi’nde yer alan Çakırlar Mevki Camii vatandaşlar tarafından imece usulü yenilendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Çakırlar Mevki Cami vatandaşlar tarafından imece usulü yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme yardımı yapılan İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi’nde yer alan Çakırlar Mevki Camii vatandaşlar tarafından imece usulü yenilendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce değerlendirmeye alınan camilere malzeme yardımında bulunulurken imalat imece usulü köylüler tarafından gerçekleştiriliyor.
İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi’nde yer alan Çakırlar Mevki Camiiiçin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi malzeme desteğinde bulundu. Yapılan malzeme desteği ile Çakırlar Camii’nin çatısı yeni kiremitlerle tamamen yenilendi. Çevre düzenlemesi de yapılan Camii’nin önünde yer alan meydanda yer karosu yapıldı. İç ve dış cephe boyası verilen Çakırlar Camii’nin boyama işi ise imece usulü vatandaşlar tarafından yapıldı.
Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalarla, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor.

Çakırlar Mevki Cami vatandaşlar tarafından imece usulü yenilendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:04
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:10

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Deva Eczanesi
Izmit
Zeliha Eczanesi
Izmit
Arastapark Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Izmit
Kent Eczanesi
Korfez
Çağrı Eczanesi
Basiskele
Şifa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.