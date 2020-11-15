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Çakmak gazı çekilen otomobilde patlama: 2 yaralı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 15.11.2020 01:37 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde çakmak gazı çekildiği ileri sürülen otomobilde patlama meydana geldi 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre olay Kaman ilçesine bağlı Sarıuşağı Mahallesinde meydana geldi.

Çakmak gazı çekilen otomobilde patlama: 2 yaralı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde çakmak gazı çekildiği ileri sürülen otomobilde patlama meydana geldi 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay Kaman ilçesine bağlı Sarıuşağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.İ. (18), yönetimindeki 06 YC 708 plakalı otomobil şehir merkezine seyrettiği sırada araç içerinde bulunan O.Ö. (17)’nin soluduğu gaz sıkışarak patladı. Otomobilde meydana gelene patlamada iki kişi yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden yaralılar ilk müdahalelerinin arından Ankara Gülhane Hastanesi’ne sevk edildi.
Emniyet güçleri ilçede yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Çakmak gazı çekilen otomobilde patlama: 2 yaralı

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