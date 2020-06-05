YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çakmak ve Şayir, yapımı biten anaokulunu inceledi

Çakmak ve Şayir, yapımı biten anaokulunu inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskelesi Mahallesi’nde yapımı biten yeni anaokulunda incelemelerde bulundu.Dilovası Belediyesi tarafından Diliskelesi Mahallesi’nde yapımına başlanan Anaokulu projesinde çalışmalar bitirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskelesi Mahallesi’nde yapımı biten yeni anaokulunda incelemelerde bulundu.
Dilovası Belediyesi tarafından Diliskelesi Mahallesi’nde yapımına başlanan Anaokulu projesinde çalışmalar bitirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Anaokulunu ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.
2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek olan anaokulunun Diliskelesi Mahallesi için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Şayir, “Çocuklarımızı ve eğitimi çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için belediyemiz üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir. Biz biliyoruz ki Dilovası çocuklarımızın ellerinde büyüyecektir. İnşallah önümüzdeki yeni eğitim ve öğretim döneminde açılacak olan bu anaokulumuzda da çocuklarımız en iyi şekilde eğitimlerini alacaktır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Duru Eczanesi
Darica
Kemal Eczanesi
Gebze
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.