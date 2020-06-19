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Çal’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticaretine karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre; Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine K.Y’nin kullandığı 33 VCV 95 plakalı otomobili takibe aldı.

Denizli’nin Çal ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticaretine karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine K.Y’nin kullandığı 33 VCV 95 plakalı otomobili takibe aldı. Kent merkezinde durdurulan araçta bulunan K.Y. ile araca doğru yaklaşan İ.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Uzaktan yaşananları görerek kaçmaya çalışan İ.T’nin ağabeyi M.T. yaşanan kovalamaca sonucu, olayla ilgisi olduğu öne sürülen D.M. ve M.K. isimli şüpheliler de adreslerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda her hangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılamadı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K. ve D.M. savcı tarafından serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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