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Çaldığı otomobille yakalanan hırsız tutuklandı

MANİSA HABERLERİ  | 28.10.2020 22:41 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde çaldığı otomobille polise yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çaldığı otomobille yakalanan hırsız tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde çaldığı otomobille polise yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. şahsın çeşitli hırsızlık suçlarından 10’a yakın dosyasının olduğu öğrenildi.
Kula ilçesinde önceki gece Zaferiye Mahallesi 135 sokak üzerinde ikamet eden Vasfi Karışmaz, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuş, sonrasında ise emniyet güçlerinin yaptığı incelemede farklı iki otomobili çalmak için girişimde bulunulduğunu tespit edilmişti. İki otomobili çalma girişiminde başarılı olamayınca Vasfi Karışmaz’a ait 45 RA 0650 plakalı Doğan marka otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştıran hırsızın Kula’dan Salihli ilçesine doğru hareket halinde olduğu tespit edilmesi üzerine, Kula ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları ile Y.C. (21) isimli hırsız 45 dakika içerisinde çaldığı otomobil ile birlikte yakayı ele vermişti. Yakalanan hırsız, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından bugün mahkemeye çıkarıldı. Kula Adliyesi’nde görülen davada hakim karşısına çıkan Y.C. (21), tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çaldığı otomobille yakalanan hırsız tutuklandı

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