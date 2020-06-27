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Çaldığı paraları bütünletmek isterken yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bir büfeden çaldığı bozuk paraları bütünletmek isteyen hırsızlık şüphelisi yaklaşık 45 dakika gibi kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ada mahallesi mesire alanında M.E.’ye ait bulunan büfenin kapı kilidi kırılarak içeride bulunan yaklaşık 600 TL bozuk para, laptop, bağlantı kabloları, güç kaynağı çalındı ve kayıt cihazına zarar verildi.

Çaldığı paraları bütünletmek isterken yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bir büfeden çaldığı bozuk paraları bütünletmek isteyen hırsızlık şüphelisi yaklaşık 45 dakika gibi kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ada mahallesi mesire alanında M.E.’ye ait bulunan büfenin kapı kilidi kırılarak içeride bulunan yaklaşık 600 TL bozuk para, laptop, bağlantı kabloları, güç kaynağı çalındı ve kayıt cihazına zarar verildi. İşyeri sahibinin ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin yakındaki bir AVM’ye girdiği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri hırsızlık şüphelisi 17 yaşındaki N.K.’yi bozuk paraları kasada bütünletirken yakaladı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından N.K. Tavşanlı Adliyesi savcılığına götürüldü.
Büfesi soyulan Mustafa Ersin konu ile ilgili gazetecilere, "İş yerimde hırsızlık olayı oldu. Büfe çevresinde temizlik çalışması yapan belediye personelleri bana olayı haber verdiler. Sonra polise haber verdim. Oldukça zarar verilmiş. Sağ olsunlar polis ekipleri geldi ve yaklaşık yarım saat gibi kısa sürede şüpheliyi bozuk paraları bütünletmeye çalışırken yakaladılar. Burada görgü tanıklarının da ifadeleri çok önemliydi. Kimse bu gibi durumlarda ilgisiz kalmasın. Keşke böyle olaylar olmasaydı. Bu gençlerimiz bu gibi işler yerine daha faydalı işlerle ilgilenseler" diyerek emniyet güçlerine teşekkür etti."

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