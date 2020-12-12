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Çaldığı tarım aletini satarken jandarmaya yakalandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 12.12.2020 10:44 | Son Güncelleme

Osmaniye’de bir vatandaşa ait tarım aletini çalan şüpheli, çalıntı malı satarken Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından suçüstü yakalandı.Olay, Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde meydana geldi.

Çaldığı tarım aletini satarken jandarmaya yakalandı

Osmaniye’de bir vatandaşa ait tarım aletini çalan şüpheli, çalıntı malı satarken Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından suçüstü yakalandı.
Olay, Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarlasında traktöre bağlı tarım aleti çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT dedektiflerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili olarak yapılan takip ve araştırma sonucunda olayın G.A.D. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalınan tarım aleti, şüpheli tarafından başka bir şahsa satılmak üzere iken bulunup, tam ve eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Şüpheli G.A.D. sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.

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