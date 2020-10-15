YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Çaldığı televizyonu yürüyerek götürdü

Çaldığı televizyonu yürüyerek götürdü

AYDIN HABERLERİ  | 15.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden çaldığı televizyonu elinde yürüyerek götüren hırsız, polis tarafından yakalandı.

Çaldığı televizyonu yürüyerek götürdü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden çaldığı televizyonu elinde yürüyerek götüren hırsız, polis tarafından yakalandı. Hırsızın televizyonu götürme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bulunan bir evden 140 ekran Led televizyon hırsızlığı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Nazilli polisi televizyonu çalınan bir şahsın müracaatı üzerine başlattığı çalışmada parmak izi ve kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. M.K. isimli şüpheli polisin yaptığı operasyon ile çaldığı televizyon ile birlikte yakalandı. M.K. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
M.K.’nın çaldığı televizyonu elinde rahat tavırlarla taşıması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çaldığı televizyonu yürüyerek götürdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

Aydın Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:10
Öğle
12:59
İkindi
16:07
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Eşiyok Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.