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Çaldığı ürünü iş yerine iade edip parasını alan kişinin yakalanmasına çalışılıyor

25.08.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kişinin elindeki boş poşetle mağazaya giriş çıkış yaptığı ve kasada ürünü iade ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da, çaldığı ürünü aynı iş yerine iade edip parasını alan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir mağazaya gelen kişi satın aldığını iddia ettiği 2 fincan takımını iade etmek istediğini belirtti.

Kasadaki mağaza görevlilerinin ürünün faturası sorması üzerine sinirlenen kişi sesini yükselterek para iadesi istediğini ifade etti.

Bunun üzerine mağazadaki diğer müşterilerin rahatsız olmaması için 980 lira ödeme yapan görevli, fincan takımlarını aldı.

Durumdan şüphelenen mağaza çalışanları durumu polise bildirdi.

Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kameraya yansıyan görüntülerde bir kişinin elindeki boş poşetle mağazaya giriş yaptığı görülüyor.

Kayıtların devamında kasada ürünü iade etmeye çalışan kişinin iade ettiği ürün karşılığında para alarak, yine boş poşetle mağazadan ayrılması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova güvenlik kamerası hırsızlık

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