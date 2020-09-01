YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Çaldıkları hayvanları akrabalarına değerinin altında sattılar

Çaldıkları hayvanları akrabalarına değerinin altında sattılar

IĞDIR HABERLERİ  | 01.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

Iğdır’da hayvan çalan hırsızlar çaldıkları 26 hayvanı akrabalarına değerinin altında sattı.Iğdır Melekli beldesi Gazinolar bölgesinde bir şahsa ait küçükbaş hayvanlardan 26 adet koyun kayboldu.

Çaldıkları hayvanları akrabalarına değerinin altında sattılar

Iğdır’da hayvan çalan hırsızlar çaldıkları 26 hayvanı akrabalarına değerinin altında sattı.
Iğdır Melekli beldesi Gazinolar bölgesinde bir şahsa ait küçükbaş hayvanlardan 26 adet koyun kayboldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri yaptığı araştırmalar neticesinde olayın hayvan hırsızlığı olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalar neticesinde; hayvan hırsızlığı olayını 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği ve akrabaları olan şahsa değerinin altında bir fiyat karşılığında sattıkları öğrenildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Iğdır merkezinde iki ayrı adrese yapılan operasyon neticesinde, hayvanların nakledilmesinde kullanılan 1 adet araç, 24 adet küçükbaş hayvan, hırsızlık şüphelisi ve çalıntı hayvanları satın alan toplam 3 şüpheli yakalandı. Iğdır Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma neticesinde, yakalanan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Toplam 3 şüpheli ile 1 araç hakkında TCK’nın 142. maddesi büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı kanun gereğince adli işlemler başlatıldı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak için her türlü hırsızlık faaliyetleriyle olan mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Yağmur sonrası görsel şölenYağmur sonrası görsel şölen
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Iğdır Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:25
Öğle
12:09
İkindi
15:48
Akşam
18:43
Yatsı
20:05
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Iğdır’daki düğünlere sıkı denetim
Iğdır’daki düğünlere sıkı denetim
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.