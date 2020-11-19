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Çaldıkları iddia edilen midibüsle kaza yaptılar

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 19.11.2020 02:31 | Son Güncelleme

Çaldıkları iddia edilen midibüsle kaza yaptılar

Kahramanmaraş'ta çocuk yaştaki 4 şüpheli, çaldıkları iddia edilen midibüsün kaza yapması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Hayrullah Mahallesi'nde özel bir şirkete ait 46 S 0133 plakalı midibüsün çalındığı bilgisini aldı.

Midibüsün bulunması, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, aracı kırsal Kale Mahallesi yakınlarında durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin Gaziantep yolu Arsan kavşağında polis ekipleriyle karşılaştıkları esnada midibüs devrildi. Araçta sıkışan şüpheliler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri yapılan M.H. (17), F. A. (15), S.U. (11) ve E.D. (14) emniyete götürüldü.

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