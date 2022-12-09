Çaldıkları kombileri satamadan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kale ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 2 evden kombi çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelileri çok sayıda suç kaydı ve aranması olan M.A.Ö. ve F.F. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, çaldıkları kombileri Elbistan’da satacağı bilgisi üzerine Elbistan ve Afşin İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ortak operasyon düzenledi. 2 şüpheli de çaldıkları kombileri satmak üzereyken suç üstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Ele geçirilen kombiler ise sahiplerine teslim edildi.

