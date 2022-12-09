YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Çaldıkları kombileri satamadan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Çaldıkları kombileri satamadan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

09.12.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kombi çalan ve satmak üzereyken yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldıkları kombileri satamadan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kale ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 2 evden kombi çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelileri çok sayıda suç kaydı ve aranması olan M.A.Ö. ve F.F. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, çaldıkları kombileri Elbistan’da satacağı bilgisi üzerine Elbistan ve Afşin İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ortak operasyon düzenledi. 2 şüpheli de çaldıkları kombileri satmak üzereyken suç üstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Ele geçirilen kombiler ise sahiplerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Kontrol eden yok, kırmızı ışıkta geçen çokKontrol eden yok, kırmızı ışıkta geçen çok
Otomobillerde ruhsatsız silahlar ele geçirildiOtomobillerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Afşin

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 9 Aralık Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:29
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:42
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.