Çaldıkları kombiyi götürürken güvenlik kamerasına takılan iki şüpheliden biri yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki hırsızlık şüphelisinden biri, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe ve Hoşnudiye mahallelerinde iki evden kombi ve çeşitli eşyanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlılardan Ramazan G'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin evden çaldıkları kombiyi taşıması yer alıyor.

