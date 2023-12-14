Çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.’ye ait evden kredi kartı, 50 kilo fındık, 2 adet araç lastiği ve araç aküsü çalındı ve aracın camları kırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu mağdur şahsın kredi kartı hesap hareketleri incelendi. Kredi kartı ile alışveriş yapıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu işyerinin kamera kayıtlarından T.A., E.Ş. ve Y.E.A. isimli şahısların alışveriş yaptıkları tespit edildi. 3 kişi evlerinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Aramada ele geçirilen kredi kartı ve 2 adet araç lastiği sahibine teslim edildi. T.A., E.Ş. ve Y.E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

