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Çaldıkları motoru yolun ortasına bırakıp kaçtılar

02.12.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çaldıkları motosikleti yakalanınca yolun ortasına atıp kaçan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Çaldıkları motoru yolun ortasına bırakıp kaçtılar

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen hırsızlar, bir apartmanın önündeki motosikleti gözüne kestirdi. Uygun vakti kollayan hırsızlar, motosikleti kontağını kırarak hareket ettirmeyi başardı. Yola çıkıp gitmeye hazırlanan hırsızları fark eden bir kamyonet sürücüsü, korna çalmaya başladı. Telaşa kapılan hırsızlar motosikleti bırakıp arkasına bakmadan kaçtı.

Sesler üzerine dışarı çıkan motosiklet sahibi, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri motosikletin üzerine çalışma gerçekleştirirken, ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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