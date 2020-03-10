Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaparken yakalandılar

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde çaldıkları bir motosikletle İzmit ilçesinde gittikleri bir akaryakıt istasyonundan madeni para ve asma kilit çalan 2 kişi, bekçi ekiplerinin şüphesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi’nde devriye atan mahalle bekçilerini gören 2 şahıs koşmaya çalıştı. Ekipler tarafından kovalamaca sonucunda şahıslar kısa süre sonra yakalandı. isimlerinin A.A. (20) ve K.D. (17) olduğu belirlenen şahısların yapılan üst aramalarında 56 TL’lik madeni para ve asma kilitler çıktı. Yapılan incelemelerde şahısların madeni para ve asma kilitleri cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan çaldıkları belirlendi. Şahısların yakalandığı yerde bir motosiklet bulundu. Yapılan incelemelerde motosikletin Kandıra ilçesinde yaşayan bir vatandaşa ait olduğu ve bir süre önce K.D. tarafından çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

