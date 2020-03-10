YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaparken yakalandılar

Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaparken yakalandılar

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.03.2020 17:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde çaldıkları bir motosikletle İzmit ilçesinde gittikleri bir akaryakıt istasyonundan madeni para ve asma kilit çalan 2 kişi, bekçi ekiplerinin şüphesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi’nde devriye atan mahalle bekçilerini gören 2 şahıs koşmaya çalıştı.

Çaldıkları motosikletle hırsızlık yaparken yakalandılar

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde çaldıkları bir motosikletle İzmit ilçesinde gittikleri bir akaryakıt istasyonundan madeni para ve asma kilit çalan 2 kişi, bekçi ekiplerinin şüphesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi’nde devriye atan mahalle bekçilerini gören 2 şahıs koşmaya çalıştı. Ekipler tarafından kovalamaca sonucunda şahıslar kısa süre sonra yakalandı. isimlerinin A.A. (20) ve K.D. (17) olduğu belirlenen şahısların yapılan üst aramalarında 56 TL’lik madeni para ve asma kilitler çıktı. Yapılan incelemelerde şahısların madeni para ve asma kilitleri cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan çaldıkları belirlendi. Şahısların yakalandığı yerde bir motosiklet bulundu. Yapılan incelemelerde motosikletin Kandıra ilçesinde yaşayan bir vatandaşa ait olduğu ve bir süre önce K.D. tarafından çalındığı belirlendi.
Gözaltına alınan şahıslar İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
13:16
İkindi
16:31
Akşam
19:08
Yatsı
20:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Nazar Eczanesi
Golcuk
Eriş Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Ece Eczanesi
Derince
Çınar Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Alkan Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şayir, ulaşım sorunlarını muhtarlarla masaya yatırdı

Başkan Şayir, ulaşım sorunlarını muhtarlarla masaya yatırdı

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.