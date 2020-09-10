YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çaldıkları tırın satmak için motor ve şase numarasını değiştiren çete çökertildi

Çaldıkları tırın satmak için motor ve şase numarasını değiştiren çete çökertildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.09.2020 22:40 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çaldıkları tırın satmak için şase ve motor numarasını değiştiren 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Olay, 6 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi.

Çaldıkları tırın satmak için motor ve şase numarasını değiştiren çete çökertildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çaldıkları tırın satmak için şase ve motor numarasını değiştiren 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 6 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir tır çalındı. Tırın sahibinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelmeler neticesinde tırı çalan şahısların S.Y., D.S., F.H. ve A.G. isimli 4 kişinin çaldığı tespit edildi. Ekipler tarafından İstanbul’da şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şahısların satmak için çaldığı tır ise plakası ve şase numarası değiştirilmiş halde bulundu. Te halinde hareket ettiği belirlenen şahısların götürüldükleri Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinde S.Y.’nin 17 adet, D.S.’nin 14 adet, F.H.’nin 2 adet, A.G.’nin 1 adet oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 4’ünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Çaldıkları tırın satmak için motor ve şase numarasını değiştiren çete çökertildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
13:02
İkindi
16:36
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Kandıra Eczanesi
Kandira
Palandöken Eczanesi
Darica
Alcan Eczanesi
Golcuk
Paşa Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Neşe Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.