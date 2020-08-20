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Çaldılar, karaya çıkarırken yakalandılar

MUĞLA HABERLERİ  | 20.08.2020 18:48 | Son Güncelleme

Bodrum’dan çalınan bir tekne Milas’ta jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu.

Bodrum’dan çalınan bir tekne Milas’ta jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu. Milas’ın Kazıklı Mahallesi’nde devriye görevi sürdüren Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı Ekipleri, sahilde iki şüpheli şahıs fark etti.
Bir tekneyi araca yüklemeye çalışırken jandarma ekiplerini karşılarında gören V. E. ve İ. H. panikleyince jandarma ekipleri teknenin sorgulamasını yaptı.
Teknenin çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine V.E. ve İ.H. gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Muğla E tipi Cezaevine gönderildiler.

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