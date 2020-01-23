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Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’nin acı günü

VAN HABERLERİ  | 23.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin kardeşi hayatını kaybetti.Yakalandığı boğaz kanseri nedeniyle evinde rahatsızlanarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi altında olan Refik Aladağ, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin kardeşi hayatını kaybetti.
Yakalandığı boğaz kanseri nedeniyle evinde rahatsızlanarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi altında olan Refik Aladağ, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin kardeşi olan Refik Aladağ, ikindi namazını müteakip İlçe Müftü Vekili Mehmet Emin Avcı’nın cenaze namazı kılmasının ardından Kılavuz Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenaze törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kalabalık halk topluluğunun katıldığı cenaze töreninin ardından Başkan Ensari’yi ziyaret ederek taziye dileğinde bulundular.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bir süredir Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören, ancak 44 yaşında hayata gözlerini yuman Refik Aladağ’ın vefatından dolayı üzüntülü olduklarını belirterek; merhuma rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, genç yaşta kardeşini kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, “Uzun zamandan beri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kardeşim Refik Aladağ (44), doktorlarımızın ve hastane çalışanlarımızın tüm çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu. Hastane çalışanlarına emeklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Valimiz ile birlik protokol üyeleri, il ve ilçe dışından bizleri yalnız bırakmayarak acımızı paylaşan Çaldıran halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Aladağ’ın taziyesinin Çaldıran ilçesi Kılavuz Mahallesi’nde kabul ediliyor.

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