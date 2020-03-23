Çaldıran Belediyesi bine yakın aracı dezenfekte etti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, ilçe merkezinde bulunan bine yakın aracı dezenfekte etti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan korona virüsü salgınından korunabilmek amacıyla başlatılan tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor. 65 bin nüfuslu Çaldıran ilçesinde de resmi kurumlara ait araçların dezenfeksiyonunun ardından halka ait özel ve ticari araçlar da dezenfekte edildi. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince aralıksız yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe merkezinde bulunan özel ve toplu taşıma yapan bine yakın araç dezenfekte edildi.

Çaldıran’ın İran sınırında olduğunu ve önlemlerin en üst seviyede tutulduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran ilçesi İran sınırında bir ilçedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının yayılmasının önlenmesi için belediye olarak tüm önlemlerimiz aldık. Gerek bakanlık bünyesinde gerek belediyemizin almış olduğu önlemlerle çalışmalarımız en üst seviyededir. İlçemizde alınan tedbirlerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların dezenfeksiyon çalışmalarının ardından vatandaşlarımıza ait araçlar da dezenfekte edildi. Belediyemizde yapılan anonslar ve mahalle muhtarlarımıza gönderdiğimiz mesajlarla Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilçe otogarına gelen araçları dezenfekte etti. İlçemizde bine yakın araçta yapılan dezenfeksiyon çalışmalarımız, gelen talepler doğrultusunda devam edecektir” dedi.

Araç sahipleri de, dünyada etkili olan korona virüsü salgınından korunmak amacıyla yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, belediye yetkililerine gerekli önlemleri aldıkları için teşekkür ettiler.



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