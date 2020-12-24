Çaldıran Belediyesi çarşı merkezinde biriken karı temizledi

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, etkisini kaybeden yağışların ardından çarşı merkezindeki karları iş makinelerinin yardımıyla toplayarak ilçe dışına taşıyor.

İlçe de etkili olan kar yağışının çarşı merkezinde insan ve araç trafiğini olumsuz etkilememesi için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, karları temizleyerek ilçe dışına kamyonlarla taşırken, buzlanmaya karşı da tuzlanma çalışmalarını yürütüyor. Çaldıran’ın merkezinden D-975 uluslar arası karayolunun geçtiğini ve bu nedenle trafiğin yoğun olduğunu ifade eden Belediye Başkan Şefik Ensari, “2050 rakımlı ilçemizde bu mevsimin ilk kar yağışı yaşandı Yer yer 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekiplerimiz vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyorlar. Kapalı 100’den fazla mahallenin yollarını açarak ulaşımda yaşanabilecek sorunların önüne geçildi. İlçe merkezimiz, D-975 uluslar arası karayolu üzerinde kurulmuş olması sebebiyle trafiğin yoğun yaşandığı bir yerdir. Ekiplerimiz ilçe merkezinde yağan karları temizleyerek merkezin dışına taşımaktadırlar. İlçemizde araç ve yaya trafiğinin aksaması için karların temizlenmesinin ardından tuzlama çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı oluşturduğumuz 0539 552 69 01 numaralı acil Whatsapp hattımız da gece gündüz hizmet vermektedir. Acil durumlarda vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Tek amacımız vatandaşlarımızın bu kış mevsiminde sorunsuz hayatlarını sürdürmeleridir" dedi

