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Çaldıran Belediyesi ilçeyi baştan sona yıkadı

VAN HABERLERİ  | 19.04.2020 11:40 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi, sokağa çıkmayı kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçe merkezini baştan sona yıkayarak dezenfekte etti.Ülke genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak için sokağa çıkma kısıtlanmasının getirilmesini fırsat bilen Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çarşı merkezini baştan sona sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Van’ın Çaldıran Belediyesi, sokağa çıkmayı kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçe merkezini baştan sona yıkayarak dezenfekte etti.
Ülke genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak için sokağa çıkma kısıtlanmasının getirilmesini fırsat bilen Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çarşı merkezini baştan sona sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Çalışmaların aralıksız devem ettiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Ülkemiz genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlanmasının getirilmesiyle çarşı merkezimiz boşaldı. Bu zamanı fırsata çevirerek ilçe merkezimizi baştan sona yıkayarak dezenfekte ettik. Çarşı merkezinde yaptığımız dezenfekte çalışmalarının yanı sıra iş yerlerinin kapalı olmasıyla tüm iş yerlerimizin kepenklerini de sabunlu ve tazyikli suyla yıkama fırsatını bulduk. Diğer yandan ilçemizde başlatmış olduğumuz bahar temizliği seferberliğimiz devam ederken, ülkemizde sokağa çıkma kısıtlanmalarını bu şekilde değerlendirerek ilçemizi yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

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