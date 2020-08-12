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Çaldıran Belediyesi ilçeyi çiçeklerle süslüyor

VAN HABERLERİ  | 12.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanların ve refüjlerin güzel bir görünüme kavuşması için çiçek dikimine başladı.Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, bu yıl elde edilecek tohumlarla gelecek yaz sezonunda ilçeyi rengarenk çiçeklerle süsleyeceklerini belirterek, “Bu yıl elde ettiğimiz tohumlarla ilçemizde bulunan refüj, park ve kamu kurum bahçelerinde bin adet çeşitli mevsimlik çiçek dikimini gerçekleştirdik.

Van’ın Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanların ve refüjlerin güzel bir görünüme kavuşması için çiçek dikimine başladı.
Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, bu yıl elde edilecek tohumlarla gelecek yaz sezonunda ilçeyi rengarenk çiçeklerle süsleyeceklerini belirterek, “Bu yıl elde ettiğimiz tohumlarla ilçemizde bulunan refüj, park ve kamu kurum bahçelerinde bin adet çeşitli mevsimlik çiçek dikimini gerçekleştirdik. Amacımız bu yıl dikimini gerçekleştirdiğimiz mevsimlik krizantem, kadife çiçeği ve zinnia (kral kızı) çiçeklerden elde edeceğimiz tohumlardan faydalanarak gelecek yaz mevsimine hazırlık yapmaktır. İlçemizin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ortaya çıkarmak, korumak ve bu güzelliklere katkıda bulunmak amacıyla ilçemizi yeşillendirmek, yaşanabilir bir yer haline getirmektir” dedi.

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