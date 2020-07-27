YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çaldıran Belediyesi sazan balığının heykelini dikecek

Çaldıran Belediyesi sazan balığının heykelini dikecek

VAN HABERLERİ  | 27.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Kaz Gölü’nde yaşayan sazan balığının heykelini dikmek için çalışma başlattı.Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çarşı merkezinde bulunan Merkez Park’ta yaptığı tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Kaz Gölü’nde yaşayan sazan balığının heykelini dikmek için çalışma başlattı.
Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çarşı merkezinde bulunan Merkez Park’ta yaptığı tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Kameralarla izlenen parkta, Kaz Gölü’nde yaşayan sazan balığının heykeli de yapılıyor. Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan Merkez Parkı’nda ilçenin sembolleri arasında bulunan sazan balığının heykelinin yapılmasının ilçeye renk katacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan 5 bin metrekarelik alan üzerinde yapılan Merkez Parkımızda, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün başlattığı yenilenme çalışmasında Kaz Gölü’nde yaşayan ve ilçemizin sembolü olan sazan balığının heykeli yapılacak. Atıl durumda bulunan havuzun iç kaplama dekorasyonu ise ilçeye özgü volkanik taşlarla kaplanacak. Parkımızı iki hafta içinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

129 yıllık Sultan Abdülhamit Han dönemi eseri ilgi bekliyor

129 yıllık Sultan Abdülhamit Han dönemi eseri ilgi bekliyor

Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Uzmanlardan kurban eti uyarıları

Uzmanlardan kurban eti uyarıları

Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Van Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
04:57
Öğle
12:18
İkindi
16:09
Akşam
19:29
Yatsı
21:02

Van Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Elite World Van, yeni konseptiyle yeniden hizmete açıldı

Elite World Van, yeni konseptiyle yeniden hizmete açıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.