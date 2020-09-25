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Çaldıran Belediyesi ürettiği nohudu pilav üstü olarak cami cemaatine ikram etti

VAN HABERLERİ  | 25.09.2020 17:35 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı, Çaldıran Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının ortaklığıyla ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında elde edilen nohudu pişirerek pilav üstü olarak cami cemaatine ikram etti.Çaldıran’da tarımsal alanlarda verimliği ve ürün çeşidini arttırmaya yönelik yürütülen proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde numune amaçlı nohut, patates, mercimek ve fasulye gibi ürünlerin ekimi gerçekleştirilmişti.

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı, Çaldıran Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının ortaklığıyla ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında elde edilen nohudu pişirerek pilav üstü olarak cami cemaatine ikram etti.
Çaldıran’da tarımsal alanlarda verimliği ve ürün çeşidini arttırmaya yönelik yürütülen proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde numune amaçlı nohut, patates, mercimek ve fasulye gibi ürünlerin ekimi gerçekleştirilmişti. Çaldıran Belediye Başkanlığının hummalı çalışmasının ardından nohut tarlasında hasada başlanmıştı. Yapılan hasadın ardından elde edilen nohut pişirilerek pilav üstü olarak Cuma namazı sonrası sosyal mesafe kuralları çerçevesinde halka ikram edildi. Hasadı yapılan nohut, patates, mercimek ve fasulyeden elde edileceği gelirle gelecek yılda ekipman alımları gerçekleştirilerek daha çok çiftçinin bakliyat çeşidiyle tanışması hedefleniyor.
İlçede bir ilke imza atarak ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi olarak bir ilke imza atarak ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında mercimek, nohut, patates ve kuru fasulye ekimini gerçekleştirdik. İlçemizde alışagelen tek ürün olan buğday ekiminden kurtulabilmek adına daha getirisi farklı olabilecek ürünler ekerek hasadına başladık. Elde ettiğimiz ürünleri satarak gelecek yılda ekipman alarak daha farklı alanlarda ürün yetiştirerek çiftçilerimizin önünü açmış olacağız. Hasadı yapılan üründen nohutlu pilav yaparak ilçemizde Cuma namazı sonrası camii cemaatine ikramda bulunduk. Sosyal mesafe kuralına uyarak yaptığımız ikramla birlikte nohudun ilçemizde yetiştirildiğini anlattık. Tadına bakan ilçe halkımızın lezzetinden duyduğu memnuniyet bizleri de ziyadesiyle mutlu kıldı” dedi.
Cuma namazı sonrası nohutlu pilavı yiyenler, belediye öncülüğünde elde edilen nohudun çok lezzetli olduğunu belirterek, “İlçede alışagelen tek ürün çeşitliliğinden kurtulma aşamasına geldik. Bundan sonra karlı getirisi olan ürünler yetiştirerek ilçe ve çiftçi ekonomisine büyük katma değer sağlanacak” ifadelerini kullandılar.

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