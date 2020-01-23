YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çaldıran Belediyesi yolda mahsur kalan araçların imdadına yetişiyor

Çaldıran Belediyesi yolda mahsur kalan araçların imdadına yetişiyor

VAN HABERLERİ  | 23.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, yoğun kış şartları nedeniyle yollarda mahsur kalan araçların imdadına yetişiyor.Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları sürücüleri de etkiliyor.

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, yoğun kış şartları nedeniyle yollarda mahsur kalan araçların imdadına yetişiyor.
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları sürücüleri de etkiliyor. Çaldıran ilçesinin D-975 uluslararası karayolu üzerinde bulunması nedeniyle araç trafiğinin yoğun olması, zaman zaman sürücülerin yollarda kalmasına da neden oluyor. Kış şartlarından dolayı yolda kalan ve Çaldıran Belediyesini arayarak yardım talebinde bulunan sürücülerin imdadına teknik ekipler yetişiyor.
Eksi 39 derecede Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelirken aracı yolda arızalanan İbrahim Halleman’ın imdadına belediye ekipleri yetişti. Kısa sürede arızayı gideren belediyenin teknik ekibi, sürücünün yola sağlıkla devam etmesini sağladı. Halleman, Doğubayazıt’tan yük aldıktan sonra Çaldıran’a geldiğini belirterek, “Yolda hava şartlarından dolayı aracım arızalandı. Bu sırada yolda Belediye Başkanı Şefik Ensari ile karşılaştım. Aracımın arızalandığını gördü. Hemen Çaldıran Belediye Başkanlığı çalışanlarını arayarak bana yardımcı olmaları yönünde talimat verdi. Aracımın arızası giderilerek yoluma devam edeceğim. Çaldıran Belediyesinin yolda mahsur kalmış sürücülere yardımcı olmaları çok önemli bir hizmet. Allah Başkan Ensari ve belediye çalışanlarından razı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Başkan Vekili Aslan, şampiyon sporcuları kabul ettiBaşkan Vekili Aslan, şampiyon sporcuları kabul etti
Başkan Akman’dan İlçe Başkanı Başdinç’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretiBaşkan Akman’dan İlçe Başkanı Başdinç’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:23
İkindi
15:01
Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

Ayağına Gelen Doktor Sağlığına Kavuşturdu

Ayağına Gelen Doktor Sağlığına Kavuşturdu

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.