Çaldıran Belediyesi yolda mahsur kalan araçların imdadına yetişiyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, yoğun kış şartları nedeniyle yollarda mahsur kalan araçların imdadına yetişiyor.

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları sürücüleri de etkiliyor. Çaldıran ilçesinin D-975 uluslararası karayolu üzerinde bulunması nedeniyle araç trafiğinin yoğun olması, zaman zaman sürücülerin yollarda kalmasına da neden oluyor. Kış şartlarından dolayı yolda kalan ve Çaldıran Belediyesini arayarak yardım talebinde bulunan sürücülerin imdadına teknik ekipler yetişiyor.

Eksi 39 derecede Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelirken aracı yolda arızalanan İbrahim Halleman’ın imdadına belediye ekipleri yetişti. Kısa sürede arızayı gideren belediyenin teknik ekibi, sürücünün yola sağlıkla devam etmesini sağladı. Halleman, Doğubayazıt’tan yük aldıktan sonra Çaldıran’a geldiğini belirterek, “Yolda hava şartlarından dolayı aracım arızalandı. Bu sırada yolda Belediye Başkanı Şefik Ensari ile karşılaştım. Aracımın arızalandığını gördü. Hemen Çaldıran Belediye Başkanlığı çalışanlarını arayarak bana yardımcı olmaları yönünde talimat verdi. Aracımın arızası giderilerek yoluma devam edeceğim. Çaldıran Belediyesinin yolda mahsur kalmış sürücülere yardımcı olmaları çok önemli bir hizmet. Allah Başkan Ensari ve belediye çalışanlarından razı olsun” dedi.

