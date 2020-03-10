Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, çarşı merkezinde biriken karları temizleyerek bahar temizliği çalışmalarına başladı.

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kış mevsiminin çetin geçmesi ile çarşı merkezi ara sokaklarda biriken yaklaşık 1.5 metreyi bulan kar yığınlarını ile birlikte oluşan buz kütlelerini kırarak temizlik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Kar yağışı sonrası havaların ısınması ile birlikte çatılardan düşen kar, ara sokak ve caddeleri kapatması ulaşımda sorun yaşattı. Belediye ekipleri çatılardan düşen kar ve buz kütlelerini temizleyerek bahara hazırlık yapıyor. Zor bir kışın ardından temizlik çalışmalarını hızlandırdığını ifade eden Başkan Şefik Ensari, ”Ülke genelinde etkili olan kar yağışı 2050 rakımlı ilçemizde de etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer iki, üç metreyi buldu. İlçemizde belediyemizin oluşturduğu karla mücadele ekiplerimiz halkımızın rahatı için gece gündüz çalışmalarını yürüttük. Ancak havaların ısınması ile birlikte binaların çatılarında biriken kar ve buz kütlelerinin aşağı düşmesiyle ara sokak ve caddelerimizi kapatmıştı. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekipleri cadde ve sokak aralarında biriken karları temizleyerek halkımızın rahat etmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bir süre sonra ana cadde ve sokaklarımızı sabunlu tazyikli suyla yıkayarak temiz yaşanılabilir bir ilçe için çalışmalarımızı başlatacağız” dedi.

