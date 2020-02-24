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Çaldıran Belediyesinden Başkale’ye uzanan sıcak el

VAN HABERLERİ  | 24.02.2020 19:40 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından 5.9’luk depremin ardından yıkımların ve ölümlerin yaşandığı Başkale ilçesinde sıcak yardım eli uzatıldı.İran’ın Hoy kentinde yaşanan 5,9 depremden etkilenen Başkale ilçesindeki depremzedelere Çaldıran Belediyesi, gıda ve ekmek yardımında bulunmak üzere kolları sıvadı.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından 5.9’luk depremin ardından yıkımların ve ölümlerin yaşandığı Başkale ilçesinde sıcak yardım eli uzatıldı.
İran’ın Hoy kentinde yaşanan 5,9 depremden etkilenen Başkale ilçesindeki depremzedelere Çaldıran Belediyesi, gıda ve ekmek yardımında bulunmak üzere kolları sıvadı. Yaşanan depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı Başkale’deki kırsal mahallelere yaralar sarılmaya başlandı. Depremin yaşandığı ilk günde belediye ye ait cenaze aracı ve ambulans gönderen Çaldıran Belediyesi buradaki kardeşlerine kuru gıda ve 2 bin ekmek göndermek için kolları sıvadı. Depremde evleri yıkılan ve soğuk havada yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin yanındayız diyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”Son zamanlarda ilimizde yaşanan olumsuzluklarda dolayı ilçe olarak üzüntülüyüz. İran Hoy şehrin de yaşanan depremden etkilenen Başkale ilçemizdeki kırsal mahallelerdeki yıkım bizleri çok üzmüştür. Hava sıcaklığının eksi sıcaklıkta olması zor şartlarda verilen yaşam mücadelesine devletimizin ciddi anlamda desteklerini görmekteyiz. Çaldıran 1976 yılında yaşanan depremde binlerce can kaybını yaşamıştır. Ancak Çaldıran Belediyesi ve Çaldıranlılar olarak Başkaledeki kardeşlerimizin acısını daha iyi anlamakta ve yüreğimizde hissetmekteyiz. İlçemizde ki kardeşlerimizin duyarlılığı ile birlikte toplanan kuru gıda ve belediyemize ait fırında üretilen bir araç dolusu sıcak ekmeği yarın Başkale ilçemize göndererek buradaki AFAD yetkililerine teslim edeceğiz .Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

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