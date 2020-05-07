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Çaldıran Belediyesinden bin aileye Ramazan yardımı

VAN HABERLERİ  | 07.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından maddi durumu iyi olmayan yaklaşık bin aileye Ramazan kolisi dağıtmaya başlandı.Çaldıran Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 6 kişilik ekiple ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan ailelere Ramazan kolisi dağıtmaya başladı.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından maddi durumu iyi olmayan yaklaşık bin aileye Ramazan kolisi dağıtmaya başlandı.
Çaldıran Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 6 kişilik ekiple ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan ailelere Ramazan kolisi dağıtmaya başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 6 kişilik ekibi, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan Ramazan kolilerini hak sahiplerine teslim ediyor. İmkanlar doğrultusunda her zaman yardıma muhtaç insanların yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizce vatandaşlarımızın içinde bulunduğu yaşam koşulları değerlendirildikten sonra yardıma muhtaç olduğu belirlenen yaklaşık bin aileye 15 kalem ürünün bulunduğu paketlerin dağıtımına başlandı. Gerçekleştirdiğimiz sosyal yardımlar ile dar gelirli ailelerin bir nebze de olsa yükünü hafifletmek ve yüzlerini güldürmek istiyoruz. İlçe merkezinden sonra kırsal mahallelerimizde de hak sahiplerine yardımlar ulaştırılacaktır. Bütçemiz ve gücümüzün yettiği ölçüde yardımlarımız devam edecektir" dedi.

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Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
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