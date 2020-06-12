YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çaldıran Belediyesinden çiftçilere 10 bin sebze fidesi

Çaldıran Belediyesinden çiftçilere 10 bin sebze fidesi

VAN HABERLERİ  | 12.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından sebzeciliğin yaygınlaştırılması için çiftçilere ücretsiz olarak 10 bin fide dağıtıldı.Tarımsal alanlarda verimliliği arttırmaya yönelik başlatılan çalışmada başarının elde edilmesi ile birlikte gelecek yıldan itibaren daha geniş alanlarda farklı desteklerin verilmesini planlayan Çaldıran Belediyesi, ilçenin bakir topraklarını yeni sebze fideleriyle süsleyerek çiftçilere yeni ekmek kapısı açmayı hedefliyor.

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından sebzeciliğin yaygınlaştırılması için çiftçilere ücretsiz olarak 10 bin fide dağıtıldı.
Tarımsal alanlarda verimliliği arttırmaya yönelik başlatılan çalışmada başarının elde edilmesi ile birlikte gelecek yıldan itibaren daha geniş alanlarda farklı desteklerin verilmesini planlayan Çaldıran Belediyesi, ilçenin bakir topraklarını yeni sebze fideleriyle süsleyerek çiftçilere yeni ekmek kapısı açmayı hedefliyor. 10 bin adet fideyi muhtarlar arayıcılığıyla 80 yerleşim birimine gönderen Belediye Başkanı Şefik Ensari, amaçlarının gelenekselleşmiş tarım yapısını modernize etmek olduğunu belirtti. Ensari, “İlçemiz 2 bin 50 rakımlı ve Türkiye’nin en soğuk yeridir. İlçemizin bakir topraklarını yeni sebze fideleriyle süsleyeceğiz. Çaldıran’da gelenekselleşmiş tarım uygulamasına son verme çabasındayız. Hedefimiz çiftçimize balık yemeyi değil tutmayı öğretmektir. Çaldıran Belediyesi olarak 10 bin ata tohumunu ekerek fide haline getirdik ve bu fideleri muhtarlarımızın arayıcılığıyla 80 yerleşim birimindeki vatandaşımıza ulaştırdık. İlçemizde gelenekselleşmiş tarım yapısı bulunmaktadır. İlçemizin ve çiftçilerimizin gelişimi için bu gelenekselleşmiş tarım yapısını modernize etmek zorundayız. İlçemizin bakir topraklarında yıllardır sadece buğday ve arpa yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu topraklarımızı bundan sonra sebze ve meyve fideleriyle süsleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ‘ekilmemiş toprak kalmasın’ talimatıyla başlattığımız bu çalışmamız hem çiftçimize hem de ilçe ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlayacaktır. Bakir toprakları fırsata dönüştürerek hedeflediğimiz seviyeye ulaşmamız halinde ilçemizde seracılığı geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Van Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:06
Akşam
19:38
Yatsı
21:20

Van Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Van'da Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Van'da Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.