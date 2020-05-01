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Çaldıran Belediyesinden çiftçilere sulama suyu desteği

VAN HABERLERİ  | 01.05.2020 17:29 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, sulama yapılamayan tarım arazilerinin sulu tarıma elverişli hale getirilebilmesi için çalışmalarına başladı.Yaz mevsimin başlamasıyla tarımsal arazilerin sulanması amacıyla çalışmalara başlayan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su akışının verilemediği tarımsal arazilerdeki kanalları temizleyerek suyla buluşmasını sağlıyor.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, sulama yapılamayan tarım arazilerinin sulu tarıma elverişli hale getirilebilmesi için çalışmalarına başladı.
Yaz mevsimin başlamasıyla tarımsal arazilerin sulanması amacıyla çalışmalara başlayan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su akışının verilemediği tarımsal arazilerdeki kanalları temizleyerek suyla buluşmasını sağlıyor. Her zaman çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, amaçlarının tarım ve hayvancılık alanlarında verimliliği arttırmak olduğunu söyledi. Ensari, “İlçemizin tek geliri çiftçilik ve hayvancılıktır. 2050 rakımlı Çaldıran, tarihinden bilindiği gibi ovası ile ön plana çıkan bir ilçedir. Tarım ve hayvancılığın yoğun yaşandığı bir ilçedir. Tarım ve hayvancılık alanlarında verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar başlatarak, çiftçimizin emeğine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Çiftçilerimiz belediyemizin 0539 552 6901 WhatsApp hattından bizlere ulaşarak sulama kanallarının zaman aşımına uğrayarak toprak dolduğunu bildiriyorlar. Fen İşleri Müdürlüğümüzün teknik ekiplerinin gerekli aplikasyon çalışmalarının ardından su akışının verilemediği tarımsal arazilerdeki kanalları temizleyerek tarımsal arazilerin yeniden suyla buluşmasını sağlıyoruz. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz” dedi.
Sulama kanalları dolan ve arazilerini sulayamayan çiftçiler de, yetkililere teşekkür ederek, “Tarımsal arazilerimizi sulayamıyorduk. Belediyenin WhatsApp hattını arayarak sorunlarımızı iletiyoruz. Sağ olsunlar bizlere gerekli yardımları yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştular.

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