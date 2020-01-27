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Çaldıran Belediyesinden karla mücadele çalışması

VAN HABERLERİ  | 27.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekiplerince tek tek temizlenerek ulaşıma açıldı.

Van’ın Çaldıran ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekiplerince tek tek temizlenerek ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekibinin gece gündüz hizmet verdiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Ülkemizde etkili olan kar yağışı, Van’da olduğu gibi ilçemizi de etkisi altına aldı. Yoğun bir şekilde karla mücadele ettik. Yağan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan ilçe ve kırsal mahalle yollarımız açılmış bulunmaktadır. Kış mevsimi öncesinde oluşturduğumuz karla mücadele ekiplerimiz, olası olumsuzluklara karşı gece gündüz hizmet vermektedir. Oluşturduğumuz Whatsapp grubumuzda tüm muhtarlarımızla sürekli iletişim içerisindeyiz. Nerede ne sorun ve problem olursa anında müdahale edebilme olanağımız bulunmaktadır. Ekiplerimiz, merkez ve kırsal mahalle yollarının açılmasından sonra kırsal mahalle aralarında bulunan sokaklarda da kar temizleme çalışması başlattı. Halkımızın rahat bir şekilde ulaşımını sağlaması için çalışıyoruz” dedi.

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