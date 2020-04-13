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Çaldıran Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

VAN HABERLERİ  | 13.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı insan etkileşiminin azalması sebebiyle zor durumda kalan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Korona virüsü önleme planını başarılı bir şekilde uygulayan ve ilk günden bugüne titizlikle çalışmalarını sürdüren Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı.

Çaldıran Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Van’ın Çaldıran Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı insan etkileşiminin azalması sebebiyle zor durumda kalan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüsü önleme planını başarılı bir şekilde uygulayan ve ilk günden bugüne titizlikle çalışmalarını sürdüren Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı. Başkan Ensari’nin talimatlarıyla başlatılan çalışmalar sonucunda askeri birliklerden ve değişik bölgelerden toplanan yemek atıkları, sokak hayvanları için belirlenen alanlara bırakıldı. Sokak hayvanlarının da can taşıdığını ve beslenmeleri gerektiğini belirten Başkan Ensari, “Korona virüs salgınını önlemeye yönelik ekiplerimiz hız kesmeksizin çalışmalarına aralıksız devem ediyor. Bu süreçte insanlarla teması kesilen ve beslenmekte sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarımızı korumaya yönelik ilk günden bugüne çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olması sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması bulunan vatandaşlarımıza hizmet götürürken diğer yandan sokak hayvanlarına da askeri birliklerimizden temin ettiğimiz yemek atıkları ve belediyemizin imkanları doğrultusunda temin ettiğimiz yiyeceklerle ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hayvanlar da can taşıyor ve aç kalmaması gerekir. Bu süreçteki çalışmalarımız aralıksız devem edecektir” dedi.

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