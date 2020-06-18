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Çaldıran Belediyesinden temizlik seferberliği

VAN HABERLERİ  | 18.06.2020 15:07 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekiplerince ilçe genelinde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekiplerince ilçe genelinde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.
Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarını yürütüyor. Bahar aylarıyla birlikte başlatılan temizlik çalışmalarında binlerce ton çöp toplanarak mahalleler arındırılıyor. Yapılan temizlik çalışmalarında moloz ve çöpler toplanarak çevrenin temizliği sağlanıyor. Temizliğin imandan olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki temizlik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Altyapısı oturmuş güçlü bir kadroyla yapılan çalışmalarımızda, yılbaşından bugüne kadar ilçe genelinde binlerce ton çöp toplanarak mahallelerimiz temizlendi. Üç grup halinde yapılan temizlik çalışmalarımızda vatandaşımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir ortam sağlamaya çalışıyoruz.. Aralıksız devam eden ve belli periyotlarda sürdürülen temizlik çalışmalarımızda iş araçlarımız ve onlarca personelimizle daha temiz ve yaşanılabilir bir Çaldıran için çalışmalarımız devam edecek. Belediyemiz bir yandan ilçemizi çöplerden arındırırken diğer bir yandan da inşaatlardan çıkan moloz temizliğini yapmaktadır. Yapılan temizlik hizmetlerini belediyemizin personel ve iş makineleri ile gerçekleştirerek bir milyon liranın üstünde paranın belediyemizin bütçesinde kalmasına katkı sunduk. Bu tasarruf tedbirlerinde elde ettiğimiz paraları halkımızın talepleri doğrultusundaki hizmetlerde harcayacağız. ‘Halka hizmeti Hakk’a hizmet’ bilerek çalışmalarımıza devam ederek halkımızın hayır duası alacağız” dedi.

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