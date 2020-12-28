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Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması

VAN HABERLERİ  | 28.12.2020 17:12 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri buzlanmaya karşı caddelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.İlçede mevsimin ilk kar yağışının ardından kapalı yolların açılmasıyla birlikte caddelerde olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri buzlanmaya karşı caddelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede mevsimin ilk kar yağışının ardından kapalı yolların açılmasıyla birlikte caddelerde olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri olan ve 2050 rakıma sahip Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığı geceleri eksi 39 derecesi bulmasının ardından Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Çaldıran’ın D975 uluslar arası karayolu üzerinde bulunduğunu ve trafiği yoğun yaşandığı bir ilçe olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde mevsiminin ilk kar yağışından dolayı kapanan 100’e yakın yerleşim yeri yolu ekiplerimizce ulaşıma açıldı. İlçemiz 2050 rakımlı ve Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden biridir. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte hava sıcaklığı geceleri eksi 39 dereceleri bulmaktadır. Karla mücadele ekiplerimiz trafik yoğunluğunun bulunduğu ana cadde ve sokaklarda olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız aralıksız devem etmektedir. Amacımız seyahat eden sürücülerimiz ve halkımızın rahat etmesini sağlamaktır" dedi.

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