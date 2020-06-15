YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması

Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması

VAN HABERLERİ  | 15.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Alakaya Mahallesi’nde stabilize yol çalışması başlatıldı.Fen İşleri Müdürlüğü teknik personellerinin yapmış olduğu aplikasyon çalışmalarının ardından 150 haneli ve bin 250 nüfuslu Alakaya Mahallesi’nde bozuk olan yollarda iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Alakaya Mahallesi’nde stabilize yol çalışması başlatıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü teknik personellerinin yapmış olduğu aplikasyon çalışmalarının ardından 150 haneli ve bin 250 nüfuslu Alakaya Mahallesi’nde bozuk olan yollarda iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Yapılan yol iyileştirme çalışmasının altyapısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesine atandığımız günden bu yana yaptığımız ilk icraatımız tasarruf tedbirleri oldu. Yaptığımız tasarruflarla halkımıza ihtiyaçları doğrultusunda harcamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de Alakaya Mahallemizin bazı yolları kullanılamaz hale gelmişti. Fen İşleri Müdürlüğümüzün teknik personellerinin yapmış olduğu aplikasyon çalışmalarının ardından stabilize yol yapım çalışmalarına başladık. 150 hane ve yaklaşık bin 250 nüfusu bulunan mahallemizde kilitli parke taşı altyapısı olan stabilize çalışmalarımızı tamamladıktan sonra sokaklarımızı kilitli parke taşlarıyla süslemeyi planlıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Van Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:06
Akşam
19:39
Yatsı
21:21

Van Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Tuşba belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram desteği

Tuşba belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.