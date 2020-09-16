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Çaldıran Belediyesinin ektiği fasulyenin hasadına başlandı

VAN HABERLERİ  | 16.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı, Çaldıran Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının ortaklığıyla ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında ekilen fasulyenin hasadına başlandı.Çaldıran’da tarımsal alanlarda verimliği ve ürün çeşidini arttırmaya yönelik yürütülen proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde numune amaçlı nohut, patates, mercimek ve fasulye gibi ürünlerin ekimi gerçekleştirilmişti.

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı, Çaldıran Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının ortaklığıyla ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında ekilen fasulyenin hasadına başlandı.
Çaldıran’da tarımsal alanlarda verimliği ve ürün çeşidini arttırmaya yönelik yürütülen proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde numune amaçlı nohut, patates, mercimek ve fasulye gibi ürünlerin ekimi gerçekleştirilmişti. Çaldıran Belediye Başkanlığının hummalı çalışmasının ardından 10 dönümlük fasulye tarlasında hasada başlandı. Fasulye tarlasında yapılan hasattan elde edilecek gelirle tarımsal ekipmanların alımı ve ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.
Amaçlarının halka balık yemeyi değil balık tutmayı öğretmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kaymakamlığın koordinesinde Çaldıran Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odasıyla birlikte ilçemizde ürün çeşidini arttırmaya yönelik çalışmamızda hazine arazilerinde nohut, patates, mercimek ve fasulye ekimine başladık. Yaz mevsimi sonunda 10 dönümlük kuru fasulye tarlasında hasada başladık. Elde edeceğimiz gelirlerle gelecek sezonunda ürün çeşitliliği ve miktarını arttırmayı hedefliyoruz. Amacımız çiftçilerimizi alışagelmiş çiftçilikten kurtararak modernize ederek daha getirisi fazla ürünlere yöneltmektir. Bu da ilçemize, çiftçimize ciddi anlamda katma değer sağlayacaktır. İnşallah ekilen patates, nohut ve mercimek tarlalarımızda da yakın bir zamanda hasat işlemlerine başlayacağız. Yapılan bu proje ile birlikte ilçemizde bir ilke imza atarak tarımsal alanların genişletilmesi ve kaliteli ürün elde edilmesi için nohut, mercimek, patates ve fasulye ekimine başladık. Gelecek yaz sezonunda çiftçilerimizi daha çok çeşitle buluşturarak daha verimli ve kaliteli ürünler elde etmeyi planlıyoruz” dedi.
İlçedeki çiftçiler ise yeni ve kaliteli ürünlerla tanışarak bol verim elde edebileceklerini belirterek, “Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlçemizde alışagelen çiftçilikten kurtularak daha kaliteli ve para edebilecek ürünleri yetiştirerek ekonomiye daha büyük katkı sağlayacağız. Bu tür çalışmaların devam etmesiyle biz çiftçilerde faydalanmış olacağız” şeklinde konuştu.

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