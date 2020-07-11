YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çaldıran’a yeni cami

Çaldıran’a yeni cami

VAN HABERLERİ  | 11.07.2020 16:55 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Hayrat Vakfı tarafından ilçede yaptırılan caminin temel atma törenine katıldı.Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Hayrat Vakfı tarafından Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi’nde bir vatandaşın bağışladığı 500 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilecek olan cami ve hafızlık merkezinin temel atma törenine katıldı.

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Hayrat Vakfı tarafından ilçede yaptırılan caminin temel atma törenine katıldı.
Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Hayrat Vakfı tarafından Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi’nde bir vatandaşın bağışladığı 500 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilecek olan cami ve hafızlık merkezinin temel atma törenine katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı’nın okuduğu dualar eşliğinde kurban kesimi ile başlayan törende konuşan Kaymakam Adem Can, İnşa edilecek merkezde 50 hafız ve ulemanın yetiştirileceğini ifade etti. Kaymakam Can, ” Hayrat Vakfı’nca başlatılan vatandaşlarımızca desteklenecek olan camide, geleceğimizin teminatı olan 50 çocuğumuz burada ilim ve irfan öğrenerek, vatana, millete imanlı bireyler olarak hizmet verecekler. Ülkemizin her zaman olduğu gibi imanlı, inançlı, vatan ve millet sevgisiyle yetiştirilecek gençlere ihtiyacı olmuştur. Bu ilim ve irfan merkezlerinin açılması geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çok büyük önem arz etmektedir. İlçemize hayırlara vesile olsun” dedi.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise 680 hane 7 bin 200 nüfuslu Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesinde hafızlık merkezi olacak olan yapının aynı zamanda mahallenin cami ihtiyacını da karşılayacağını vurgulayarak, “İlçemizde cami ve taziye evlerine her zaman ciddi anlamda maddi yardımlarımız olduğu gibi burada inşa edilecek ilim ve irfan merkezimizin inşasında da belediye olarak maddi yardımlarımız olacaktır. Bu tür ibadethanelerin kurulması, gençlerimiz ve halkımız için büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinleri ise devlet büyüklerinin verdikleri maddi ve manevi destekle ayakta tutunduklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
Törene, Van Hayrat Vakfı temsilcisi Tevfik Çoban ve mahalle sakinleri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Van Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:58
Sabah
04:45
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:39
Yatsı
21:18

Van Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

İpekyolu Belediyesinden ahırlarla ilgili tarihi karar

İpekyolu Belediyesinden ahırlarla ilgili tarihi karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.