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Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 17.05.2020 18:12 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi’ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair bilgi alındığı belirtilerek, “17 Mayıs 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde yapılan müdahale sonrasında arazide yapılan aramada, dere yatağına gizlenmiş vaziyette 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi’ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair bilgi alındığı belirtilerek, “17 Mayıs 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde yapılan müdahale sonrasında arazide yapılan aramada, dere yatağına gizlenmiş vaziyette 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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