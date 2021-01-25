Çaldıran’da gençlere yönelik sportif alanlarda dev yatırım

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’in girişimleri sonucunda ilçeye 1 adet 250 kişilik spor salonu, bir adet gençlik merkezi ve 3 adet futbol sahası yaptırılacağı belirtildi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’in girişimleri başlatılan çalışma sonucun da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda sportif faaliyetlerin yapılması 2021 yılı için proje kapsamına alındı. İlçe nüfusunun büyük bir çoğunluğunun genç oluşu ve 20 bine yakın öğrencisinin var oluşu ile öne çıkan Çaldıran’da bu sportif alanların yapılması ile gençlerin boş zamanlarını yapılan alanlarca geçirecek. Değişik spor alanlarında yetenekli olabilecek gençlerin belediye tarafından desteklenerek sportif alanlarını geliştirmeleri konusunda yardımcı olunacak. İlçede genç nüfusun çoğunlukta olmasısın Çaldıranın geleceği için büyük fırsat olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizin nüfus yoğunluğu genç ve öğrencilerimizden oluşmaktadır. İlçemizde sportif alanların yapılması ile gençlerimizin zamanları sportif alanlarda geçirmeleri ilçemiz ve bizler için çok önemlidir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucun da ilçemize 1 adet 250 kişilik tip spor salonu, bir adet gençlik merkezi ve 3 adet futbol sahası kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığının ilçemizde yapmayı planladığı sportif alanların 2021 proje kapsamına alınması ile ilçemizin çehresi değişecek. Burada değişik sportif alanlarda yetenekli olan yada yeteneklerini geliştirebilecek olan gençlerimizin başarılarını üst seviyelere çıkarabilmeleri için çaldıran belediyesi olarak gerekli her türlü destekte bulunacağız. tek hedefimiz ilçemize kalıcı projelerin yapılmasını kazandırmaktır" dedi.

