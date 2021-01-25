YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çaldıran’da gençlere yönelik sportif alanlarda dev yatırım

Çaldıran’da gençlere yönelik sportif alanlarda dev yatırım

25.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çaldıran’da gençlere yönelik sportif alanlarda dev yatırım

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’in girişimleri sonucunda ilçeye 1 adet 250 kişilik spor salonu, bir adet gençlik merkezi ve 3 adet futbol sahası yaptırılacağı belirtildi.Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’in girişimleri başlatılan çalışma sonucun da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda sportif faaliyetlerin yapılması 2021 yılı için proje kapsamına alındı.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’in girişimleri sonucunda ilçeye 1 adet 250 kişilik spor salonu, bir adet gençlik merkezi ve 3 adet futbol sahası yaptırılacağı belirtildi.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’in girişimleri başlatılan çalışma sonucun da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda sportif faaliyetlerin yapılması 2021 yılı için proje kapsamına alındı. İlçe nüfusunun büyük bir çoğunluğunun genç oluşu ve 20 bine yakın öğrencisinin var oluşu ile öne çıkan Çaldıran’da bu sportif alanların yapılması ile gençlerin boş zamanlarını yapılan alanlarca geçirecek. Değişik spor alanlarında yetenekli olabilecek gençlerin belediye tarafından desteklenerek sportif alanlarını geliştirmeleri konusunda yardımcı olunacak. İlçede genç nüfusun çoğunlukta olmasısın Çaldıranın geleceği için büyük fırsat olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizin nüfus yoğunluğu genç ve öğrencilerimizden oluşmaktadır. İlçemizde sportif alanların yapılması ile gençlerimizin zamanları sportif alanlarda geçirmeleri ilçemiz ve bizler için çok önemlidir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucun da ilçemize 1 adet 250 kişilik tip spor salonu, bir adet gençlik merkezi ve 3 adet futbol sahası kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığının ilçemizde yapmayı planladığı sportif alanların 2021 proje kapsamına alınması ile ilçemizin çehresi değişecek. Burada değişik sportif alanlarda yetenekli olan yada yeteneklerini geliştirebilecek olan gençlerimizin başarılarını üst seviyelere çıkarabilmeleri için çaldıran belediyesi olarak gerekli her türlü destekte bulunacağız. tek hedefimiz ilçemize kalıcı projelerin yapılmasını kazandırmaktır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:24
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:47

Van Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Koç Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Tuna Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Belediye çalışanlarına KVKK eğitimi

Belediye çalışanlarına KVKK eğitimi

Van TSO sorunları Bakan Varank’a iletti

Van TSO sorunları Bakan Varank’a iletti

Van’da kayak sezonu bu yıl da geç başladı

Van’da kayak sezonu bu yıl da geç başladı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ olayı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ olayı uyarısı

Macerasever turistlerin Artos Dağı'nın zirvesindeki kayak görüntüleri nefes kesti

Macerasever turistlerin Artos Dağı'nın zirvesindeki kayak görüntüleri nefes kesti

Çaldıranlı çocukların eksi 25 derecede kızak keyfi

Çaldıranlı çocukların eksi 25 derecede kızak keyfi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.