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Çaldıran’da “İş hayatında iletişim ve protokol kuralları" eğitimi

VAN HABERLERİ  | 14.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı, AB Program ve Proje Geliştirme Ofisi bünyesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) sunulan ve kabul edilen proje kapsamında ilçede 5 gün boyunca "İş hayatında iletişim ve protokol kuralları" eğitimi verildi.Çaldıran Kaymakamlığı AB Program ve Proje Geliştirme Ofisi bünyesinde İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) sunulan proje başvurusunun kabulünün ardından ilçede 5 gün boyunca "İş hayatında iletişim ve protokol kuralları" eğitimi verildi.

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı, AB Program ve Proje Geliştirme Ofisi bünyesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) sunulan ve kabul edilen proje kapsamında ilçede 5 gün boyunca "İş hayatında iletişim ve protokol kuralları" eğitimi verildi.
Çaldıran Kaymakamlığı AB Program ve Proje Geliştirme Ofisi bünyesinde İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) sunulan proje başvurusunun kabulünün ardından ilçede 5 gün boyunca "İş hayatında iletişim ve protokol kuralları" eğitimi verildi. Sosyal Hizmet Merkezi’nde verilen eğitimlere Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, kamu kurum amir ve çalışanları, imamlar, muhtarlar siyasi parti temsilcileri STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Eğitim iletişim uzmanı Hülya Dinçer tarafından verilen eğitim içerisinde farklı etkinliklerle öğrenmelerin pekiştirilmesi için drama çalışmalarına da yer verildi. İletişim ve protokol kurallarına uyum çerçevesinde verilen eğitimlere yoğun ilginin olması dikkat çekti.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Can, ”Kaymakamlığımız AB Program ve Proje Geliştirme Ofisimiz bünyesinde İlçe Nüfus Müdürlüğümüz Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) sunmuş olduğu "iş hayatında iletişim ve protokol kuralları" projenin kabulünün ardından ilçemizde günde iki farklı eğitimde beş gün boyunca eğitimler verildi. Eğitimlere kamu kurum çalışanlarımız imamlarımız STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımları sağlandı. Verilen eğitimlerde protokol kurallarının uygulanması ele alındı. Kaymakamlığımız bünyesin de bu tür daha değişik konulardaki proje çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz ” dedi.
Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari verilen beş günlük eğitim sonunda eğitim uzmanı Hülya Dinçer ve AB Program ve Proje Gelistirme Ofisi Genel Koordinatörü Kübra Banu Sarıtarla Keskin’e plaket takdim ettiler.

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