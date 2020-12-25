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Çaldıran’da kaldırım ve çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

VAN HABERLERİ  | 25.12.2020 15:22 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, mevsimin ilk kar yağışının ardından çarşı merkezinde bulunan kaldırımları ve çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizledi.Çaldıran ilçede mevsimin ilk kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Çaldıran Belediyesinin oluşturduğu karla mücadele ekibi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, mevsimin ilk kar yağışının ardından çarşı merkezinde bulunan kaldırımları ve çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizledi.
Çaldıran ilçede mevsimin ilk kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Çaldıran Belediyesinin oluşturduğu karla mücadele ekibi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyenin oluşturduğu karla mücadele ekibinin gece gündüz demeden hizmetlerini sürdürürken, insan yoğunluğunun yaşandığı merkezde bulunan kaldırımları ile çatılarda oluşan buz sarkıtları temizlendi. Türkiye’nin en soğuk ve kar yağışının yoğun olduğu yerlerden biri olan 2050 rakımlı Çaldıran ilçesinde insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek çatılarda oluşan buz sarkıtlarını düzenli olarak temizlendiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”İlçemizde mevsimin ilk kar yağışından dolayı yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştı. Vatandaşlarımızın özellikle ulaşımlarında sorun yaşamamaları için geceli gündüzlü karla mücadele ekiplerimiz görev başındadır. İlçemiz D975 uluslararası karayolu üzerinde inşa edilmiş. İnsan ve araç trafiğinin yoğun yaşandığı bir yerdir. İlçe merkezimizde bulunan kaldırımlarda biriken karları temizleyerek yüksek binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları karla mücadele ekiplerimizce temizlenerek olası kazaların önüne geçiliyor. Yollardaki buzlanmalara karşı ekiplerimiz sürekli tuzlama çalışmalarını yaparak trafik akışının düzenli akmasına katkı sunuyor. Acil durumlarda vatandaşlarımız bizlere belediyemizin acil 0539 552 69 01 nolu Whatsapp hattından ulaşmalarıyla birlikte çözüm noktasında gereken hizmetleri anında yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

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