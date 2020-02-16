YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çaldıran’da kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti

Çaldıran’da kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti

VAN HABERLERİ  | 16.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.Çaldıran’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Van’ın Çaldıran ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.
Çaldıran’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çaldıran ilçesinde yer yer 1,5 metreyi bulan kar yağışı, beraberinde ulaşımı da aksatıyor. Aralıksız yağan kar yağışından dolayı kapanan mahalle yollarının açılabilmesi için Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, diğer yandan hasta kurtarma ve diyaliz hastalarını hastaneye ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde son 10 gündür kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kardan dolayı merkez ve kırsal mahalle yollarımızı açtığımız gibi tipiden dolayı tekrar kapanıyor. Ancak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için belediyemizin oluşturduğu karla mücadele ekipleri, 7/24 aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin, diyaliz hastalarımızın ve acil durumda bulunan vatandaşlarımızın sorun yaşamadan zamanında istedikleri yere ulaşmalarını sağlamaktır. Ekiplerimiz yol açma çalışmalarında yüzden fazla yerleşim yerinin yolunu yeniden kullanıma açarak, diğer bir yandan da yoldan çıkan ve mahsur kalan araçları kurtarmak için ciddi anlamda uğraş vermekteyiz. Kar yağışından dolayı bir hafta boyunca tatil olan okullarımızın yol ve okul bahçelerindeki kar temizleme çalışmalarımızı da tamamlayarak öğretmen ve öğrencilerimizin eğitimlerinde yaşanabilecek olasılıkları ortadan kaldırdık.
Yoğun kar yağışından dolayı belediyemizin 05331310906 numaralı Whatsapp hattına yüzlerce kişi ulaşarak acil yardım talebinde bulunmuş. Çaldıran belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat edebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

Van Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
12:26
İkindi
15:23
Akşam
17:51
Yatsı
19:08

Van Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Hayat Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.