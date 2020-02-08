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Çaldıran’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

VAN HABERLERİ  | 08.02.2020 15:10 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde iki günden bu yana aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, hava sıcaklığının eksi 25 ile 33 dereceye kadar düştüğü ilçede gece gündüz çalışmalarını yürütüyor.

Van’ın Çaldıran ilçesinde iki günden bu yana aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, hava sıcaklığının eksi 25 ile 33 dereceye kadar düştüğü ilçede gece gündüz çalışmalarını yürütüyor. Son iki günde 60 santimetreden fazla karın yağması ile yüzden fazla yerleşim merkezinin yolu kapandı. Yer yer bir metreyi bulan kar kalınlığı ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan araçların imdadına da belediye ekipleri koşuyor.
Zorunlu olmadıkça özel araçların kullanılmaması yönünde çağrı yapan Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı, ilçemizde de yoğun şekilde devam ediyor. Son iki günde 60 santimetrenin üzerinde kar yağdı. Karla mücadele ekiplerimiz, eksi 25 ile 30 derecede aralıksız yol açama hizmetlerini yürütmekteler. Zor koşullarla çalışan karla mücadele ekipleri, açtıkları yolların tipiden dolayı yeniden kapanmasıyla zorluk yaşıyorlar. Hemşehrilerimizden isteğimiz, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları yönündedir” şeklinde konuştu.

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Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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