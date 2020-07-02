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Çaldıran’da korona virüs nedeniyle banka şubesi kapatıldı

VAN HABERLERİ  | 02.07.2020 17:51 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesindeki bir banka şubesi korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.Çaldıran ilçesinde banka çalışanlarından birinin rahatsızlanması sonucunda yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

Çaldıran’da korona virüs nedeniyle banka şubesi kapatıldı

Van’ın Çaldıran ilçesindeki bir banka şubesi korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Çaldıran ilçesinde banka çalışanlarından birinin rahatsızlanması sonucunda yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine şube tedbir amaçlı pazartesi gününe kadar kapatıldı. Alınan karar neticesinde kapalı olan banka şubesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlardan bazıları ATM’lerden ihtiyaçlarını giderirken bazıları ise bankadan işlem yapamadan geri döndü.
Banka şubesinde dezenfektan çalışmalarının yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde bulunan tek devlet bankamızda çalışan bir kardeşimizin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedbir amaçlı bankamız pazartesi gününe kadar çalışmalarına ara vermiş bulunmaktadır. Belediyemiz ekiplerince bankamızda dezenfektan çalışmalarını tamamladık. Pazartesi inşallah çalışmalarına devam edecek. İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında rutin olarak dezenfektan çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Çaldıran’da korona virüs nedeniyle banka şubesi kapatıldı

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