Çaldıran’da metruk yapıların yıkımı sürüyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından tespit edilen metruk yapıların yıkımı sürüyor.

Çaldıran Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tespit edilen metruk yapılar, sahipleri bilgisi doğrultusunda yıktırılıyor. Kullanılmayan yapıların madde bağımlılarına yuva haline geldiğini ve bunların tek tek yıkımlarının gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde bulunan metruk yapılar madde bağımlıları için barınacak yer olarak kullanılmaması ve bağımlılıkla mücadele kapsamında metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemizde metruk yapı sahiplerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze yaptıkları başvuru sonucunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yıkımlar gerçekleştiriyor. Yıktırılan bu metruk yapılar madde bağımlıları tarafından kullanılırken, çevre görselliğini de olumsuz etkilemekteydi. Bu yıkımlar madde bağımlılığıyla mücadelemize ve ilçemizin görselliğine katkı sunacaktır. Belediyemizce yıkımı yapılan metruk yapılardan geriye kalan moloz yığınları da ekiplerimiz tarafından araçlarla ilçe merkezinin dışına taşınıyor” şeklinde konuştu.

