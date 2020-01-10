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  4. Çaldıran’da ‘Organize Sera Bölgesi’ kurma çalışması

Çaldıran’da ‘Organize Sera Bölgesi’ kurma çalışması

VAN HABERLERİ  | 10.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde jeotermal kaynaklı organize sera bölgesi kurulması için çalışma başlatıldı.Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran’da çıkan ve sıcaklığı 87 ile 93 derece arasında değişen termal su kaynaklarından faydalanılarak seracılığın yaygınlaştırılması hedefleniliyor.

Van’ın Çaldıran ilçesinde jeotermal kaynaklı organize sera bölgesi kurulması için çalışma başlatıldı.
Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran’da çıkan ve sıcaklığı 87 ile 93 derece arasında değişen termal su kaynaklarından faydalanılarak seracılığın yaygınlaştırılması hedefleniliyor. Bu kapsamda yeni sondaj çalışmaları gerçekleştirilerek elde edilecek jeotermal sularla tesis edilecek organize sera bölgesi ile işsizliğin de önüne geçilmesi hedefleniliyor.
Bu kapsamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında ilçede yapılan toplantıya AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş katıldı. Çaldıran’da kurulması planlanan organize sera bölgesinin ele alındığı toplantıda, tarımsal alanların açılması ve istihdamın yaygınlaştırılması görüşüldü.
Toplantıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede organize sera bölgesinin kurulması için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kaymakam ve sivil toplum örgütlerimizin temsilcileriyle bir araya gelerek bir takım değerlendirmelerde bulunduk. İlçemizde su sıcaklığı 87 ile 93 derece aralığında bulunan jeotermal kaynaklarımız bulunmaktadır. Bu jeotermal su kaynaklarını fırsata çevirerek, ilçemizde yapılacak yer tespitinin ardından organize sera bölgesinin kurulması çalışmalarına başlayacağız. Projemizin hayata geçmesiyle birlikte bin kişiye istihdam alanı açarak, birçok insanımızın iş sahibi olabilmesine katma değer sunmuş olacağız” dedi.
Çalışmalarının aralıksız devem edeceğini belirten Başkan Ensari, “Projemizin hayata geçmesi, yeni iş alanlarının kurulmasıyla birlikte devletimizin hibe imkanlarından faydalanarak birçok sebze ve meyveyi üreterek gerek yurt içi gerek yurt dışına yönelik ürünlerin üretilmesinde jeotermal organize sanayi bölgesinin büyük katkıları olacaktır” ifadelerini kullandı.

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