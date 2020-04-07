YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çaldıran’da siperlik maske üretimi

Çaldıran’da siperlik maske üretimi

VAN HABERLERİ  | 07.04.2020 19:32 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan gençlik merkezi tarafından üretilen siperlik maskeler Çaldıran Devlet Hastanesine teslim edildi.Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınından korunmak için yapılan çalışmalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı ile ülke genelinde başlatılan yüz koruyucu maske üretimi Çaldıran ilçesinde de devam ediyor.

Van’ın Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan gençlik merkezi tarafından üretilen siperlik maskeler Çaldıran Devlet Hastanesine teslim edildi.
Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınından korunmak için yapılan çalışmalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı ile ülke genelinde başlatılan yüz koruyucu maske üretimi Çaldıran ilçesinde de devam ediyor. Çaldıran Gençlik Merkezinde yapılan çalışmaların ardından üretilen yaklaşık 300 adet koruyucu yüz maskesi, devlet hastanesi yetkililerine teslim edildi. Koruyucu yüz maskelerinin üretimine devam edeceklerini dile getiren İlçe Kaymakamı Adem Can, “Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı ile başlatılan maske üretimi, Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesindeki gençlik merkezde de başlatıldı. Kurumumuzda bulunan personeller tarafından üretilen yaklaşık 300 adet maske, devlet hastanesi yetkililerine teslim edildi. İlçemizde başlatılan bu çalışma kapsamında hedefimiz binlerce koruyucu maske imal ederek tüm sağlık kurumlarımızdaki sağlık personellerine dağıtarak ihtiyaçlarını gidermektir” dedi.
Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü M. Necip Çınarcı da, korona virüs tedbirleri kapsamında koruyucu yüz maskesi üretmeye devam edeceklerini belirterek, “İdareci ve diğer personellerimizle birlikte bir günde ürettiğimiz yaklaşık 300 adet yüz koruyucu maskemizi 75 yatak kapasiteli ilçe devlet hastanemizin başhekimliğine teslim ettik. Kurum olarak gece gündüz durmadan koruyucu yüz maskesi üretimimiz devam edecektir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Van Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:35
Öğle
12:14
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.